Мирна угода готова на 90%: Зеленський сказав, коли може настати мир

У новорічному привітанні президент багато часу присвятив питанням мирних переговорів і тиску на Росію.

Війна в Україні може закінчитися вже у 2026 році, але для цього потрібно посилити тиск на Росію. Про це заявив президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні до народу.

"Я віддав би все, все на світі, щоб у цьому зверненні мати можливість сказати, що мир настане за декілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все. І продовжує робити", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, мирна угода "готова на 90%", але "долю миру, долю України та Європи" визначать якраз ті 10%, що залишаються неузгодженими.

Президент наголосив, що Росія може швидко закінчити війну, але не хоче цього робити. Тому потрібен тиск світової спільноти.

"Росія не закінчує свої війни сама. Не було в історії війни, яку б вони завершили за власним бажанням. Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають "жест доброї волі". Так було в усі роки, коли Росія з кимось воювала, тобто в усі роки її існування", – зауважив президент.

Зеленський додав, що Україна змушена доводити "давно очевидні істини". На його думку, той факт, що у світі подекуди досі продовжують вірити Росії на слово – "це просто вирок спільній міжнародній безпеці".

"Санкції кусають Росію, але спрацює тільки мертва хватка. Російська нафта вже дешевша, але їхні танкери мають зупинитися повністю, аби зупинилася війна. Російські заводи вже гальмують, але повинні стояти, щоб окупант не рухався. І "томагавки" в українських руках довели б насправді тільки одне: мир не має альтернативи", – сказав президент.

Він додав, що діючи "дуже швидко й рішуче", можна зупинити російського агресора вже у 2026 році.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, у 2025 році в США тривала гостра внутрішня боротьба щодо того, яку позицію треба зайняти новій адміністрації стосовно України.

Частина адміністрації Трампа, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс і призначені ним посадовці в Пентагоні, стримувала або обмежувала військову допомогу Києву, вважаючи пріоритетом протидію Китаю. Атмосферу в Пентагоні описували як фактично антиукраїнську.

При цьому Трамп уникав реального тиску на Росію, попри обговорення можливих санкцій. Втім він таємно дозволив ЦРУ та військовим США посилити удари українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі.

Переломним моментом стала зустріч 11 березня в Джидді, де американська сторона запропонувала Україні визначити мінімальні умови для виживання держави, а українська делегація вперше дала зрозуміти готовність до можливих територіальних поступок – до близько 20% території заради миру, що у Вашингтоні розцінили як початок нового етапу переговорів.

