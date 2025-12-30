'Ухвалено стратегічне рішення': речник 155 бригади висловився щодо оборони Покровська

За словами Артема Прібильнова, наразі бійці ЗСУ контролюють північну частину міста.

Українські захисники продовжують залишатися у Покровську, оскільки таке рішення є стратегічним. Про це заявив речник 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прібильнов в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, відступ з Покровська буде означати втрату панівних висот.

Прібильнов зауважив, що бійці ЗСУ контролюють північну частину міста та блокують спроби загарбників просуватися у південній. Коли ворог це зрозумів, то намагається вийти на західну частину міста, аби перерізати логістику українським військовим, проте нині ці атаки блокуються.

Відео дня

Речник бригади додав, що Покровськ є стратегічним містом, панівною висотою, і це багато про що говорить, а саме радіогоризонт. Тому якщо противник захопить місто, то цей радіогоризонт дасть можливість російським дронам залітати вглиб Дніпропетровщини.

"Було ухвалено стратегічне рішення - залишатися в Покровську. Бо, як я вже сказав, Покровськ - це панівна висота. І відступ з Покровська це буде дуже довгий шлях. Бо далі - поля. І найближче місто - це Добропілля. Тобто це 20-30 кілометрів", - наголосив Прібильнов.

За його словами, командування може ухвалити рішення про відступ з Покровська для збереження життя особового складу, проте така дія, на його думку, буде означати не поразку, а елемент активної оборони.

"Якщо буде ухвалено таке рішення - ми побачимо це в майбутньому", - запевнив він.

Речник додав, що наразі оборона Покровська побудована так, аби армія РФ не змогла закріпитися у місті навіть тоді, коли туди зайде.

Ситуація у Покровську - останні новини

Раніше командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін заявив, що росіяни на новий рік хочуть заявити про захоплення Покровська. Крім того, окупанти не полишають спроб просунутися і на Добропільському напрямку для того, щоб обійти Покровськ.

Водночас командир мінометної батареї 1-го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади Олександр розповів про тиск росіян у Покровську. За його словами, наразі росіяни проводять тактику інфільтрації малими піхотними групами, користуючись погодою, яка ускладнює постійне спостереження.

"Тобто, зараз стандартна ситуація, коли на вулиці довжиною, мовляв, 500 метрів може бути одна наша позиція, одна позиція ворога і кожен відповідно наносить по їхніх позиціях вогневе ураження, перш за все, безпілотною компонентою, а вони вишукують наші позиції, також намагаються їх знищити", - зауважив Олександр.

Вас також можуть зацікавити новини: