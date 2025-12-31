'Холодний вітер пронісся': у США увесь рік тривала внутрішня війна за Україну, - NYT

США публічно говорила про мир, але таємно дозволяли удари по російській нафтовій інфраструктурі. Зеленський уперше допустив відмову від частини територій заради миру.

У 2025 році у США тривала запекла внутрішня боротьба навколо політики щодо України, яка розгорталася між Білим домом, Пентагоном та спецслужбами на тлі спроб президента Дональда Трампа досягти мирної угоди з Росією. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

Поки Трамп декларував прагнення до миру, а правитель РФ Володимир Путін - до воєнної перемоги, частина його адміністрації фактично гальмувала або обмежувала військову підтримку України. Водночас команда колишнього президента Джо Байдена залишила Києву значні фінансові та збройні резерви, аби країна могла протриматися в умовах невизначеного майбутнього.

Ключовими опонентами подальшої допомоги Україні стали віцепрезидент Джей Ді Венс та призначені ним посадовці в Пентагоні. Вони вважали, що США не можуть витрачати обмежені військові ресурси на Україну і повинні зосередитися на протидії головній глобальній загрозі - Китаю.

Відео дня

Один із високопоставлених американських офіцерів охарактеризував атмосферу в Пентагоні як "фактично антиукраїнську політику":

"Холодний вітер пронісся Пентагоном... Знову і знову Піт Гегсет (очільник Пентагону - УНІАН) та його радники підривали, відтісняли або змушували замовкнути генералів передової та посадовців адміністрації, які симпатизували Україні".

На цьому тлі Трамп надав Гегсету широкі повноваження у питаннях військової допомоги Києву. Деякі рішення - зокрема щодо постачання 18 тисяч артилерійських снарядів - скасовувалися лише після негативної реакції медіа та втручання коментаторів Fox News, які підтримували Україну.

Переломний момент

Попри жорстку риторику Трампа щодо президента України Володимира Зеленського, він уникав реального тиску на Росію. Хоча після нових бомбардувань українських міст Трамп публічно розмірковував про санкції проти російських банків або енергетики, протягом місяців таких рішень не ухвалювали.

Водночас, за даними розслідування, таємно ЦРУ та американські військові з дозволу Трампа посилили українську кампанію ударів безпілотниками по російських нафтових об’єктах і танкерах, щоб послабити військову машину Кремля.

Переломний момент настав 11 березня під час зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія). Державний секретар США Марко Рубіо запропонував українській делегації визначити мінімальні умови для виживання держави. Тодішній міністр оборони України Рустем Умєров, отримавши карту, окреслив лінію фронту, Запорізьку АЕС та Кінбурнську косу, наголосивши на їхньому стратегічному значенні.

За словами американських чиновників, саме тоді вперше пролунала готовність Києва піти на територіальні поступки. Один з посадовців США зазначив:

"Вперше Зеленський через своїх представників дав зрозуміти, що заради миру готовий відмовитися від близько 20% території".

Після цього, за словами радників Трампа, Україна "опинилася в зоні відповідальності" - момент, який у Вашингтоні розцінили як початок нового етапу переговорів.

Війна в Україні - США на шляху до миру

Як повідомляв УНІАН, раніше оглядач WSJ Холман У. Дженкінс-молодший, зазначив, що політичний ландшафт, що змінюється, усуває невизначеність щодо стійкості України і порушує оптимістичний графік, який крутився в голові Володимира Путіна.

Події також починають вказувати на те, що президент США Дональд Трамп змінює свій підхід у цьому питанні, і протистояння в Україні поступово стає "війною Трампа".

Вас також можуть зацікавити новини: