Президент і його команда визначили кілька близьких союзників, яких, імовірно, буде висунуто на посади в кабінеті міністрів або вони отримають призначення в Білому домі.

Перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа, на якого Іран готував замах, уже почала перевірку потенційних кандидатів на ключові посади в адміністрації.

Як пише The Hill, у цьому процесі буде зроблено акцент на відданості Трампу і його баченню країни. Обраний президент і його команда визначили кілька близьких союзників, яких, імовірно, буде висунуто на посади в кабінеті міністрів або вони отримають призначення в Білому домі.

Ось деякі персоналії, які, як очікується, обіймуть головні посади в команді Трампа:

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Ілон Маск готується стати щонайменше неформальним радником Трампа, але може й отримати офіційну посаду. При цьому він уже порадив Трампу одразу кілька співробітників SpaceX для роботи в уряді США.

Основним претендентом на посаду держсекретаря США називають сенатора Марко Рубіо, який ще 2014 року після незаконної анексії Криму і початку військових дій на Донбасі закликав обкласти Росію максимально жорсткими санкціями. Рубіо працював у сенатському комітеті з міжнародних відносин і був головним республіканцем у сенатському комітеті з розвідки.

Старшим радником Трампа стане Стівен Міллер, який відповідатиме в команді обраного глави держави за імміграційні питання.

Екскандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший готується обійняти в кабінеті Трампа посаду, пов'язану з медициною та охороною здоров'я.

Вибори президента США - останні новини

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що керівника його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз призначать главою апарату Білого дому.

"Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії та була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років", - ідеться в заяві Трампа.

За його словами, Сьюзі є сильною, розумною та інноваційною фахівчинею, а також нею захоплюються і поважають.

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