Європа повинна визначити нову модель відносин із Росією, – оглядач Bloomberg

Війна Росії проти України перетворилася на головний тест для європейської стратегічної самостійності. На цьому тлі в російських політичних колах дедалі частіше з'являються дискусії про можливі шляхи завершення конфлікту, тоді як ризик стратегічної поразки для Кремля поступово зростає.

Війна Росії проти України стала одним із ключових викликів для сучасної Європи та її прагнення до стратегічної автономії. Таку думку висловив колумніст Bloomberg Марк Чемпіон, аналізуючи поточну ситуацію навколо конфлікту та перспективи його завершення.

Автор нагадав, що нещодавно посли Франції, Німеччини та Великої Британії відвідали Москву для обговорення можливих шляхів припинення війни. Однак, за його словами, російське керівництво фактично проігнорувало цей дипломатичний сигнал, а зустріч обмежилася спілкуванням із заступником міністра закордонних справ РФ.

На думку Чемпіона, Європа не може виступати нейтральним посередником, оскільки є безпосереднім учасником процесу підтримки України. Водночас саме європейські країни повинні брати активну участь у формуванні майбутньої архітектури безпеки на континенті після завершення війни.

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Автор наголошує, що вторгнення РФ в Україну триває вже довше, ніж Перша світова війна та участь Радянського Союзу у Другій світовій війні. Він вважає, що здатність України продовжувати спротив значною мірою забезпечується підтримкою з боку Європи та США.

За оцінкою Bloomberg, останні місяці стали складними для Росії. Українським силам вдалося стримати літній наступ окупантів, а удари безпілотників дедалі частіше переносять наслідки війни на територію самої РФ. Одночасно економіка Росії стикається з новими труднощами, а кількість громадян, які підтримують мирні переговори, зростає.

У статті також зазначається, що в російських політичних та експертних колах почалася дискусія щодо можливих шляхів завершення війни. Частина представників російської еліти вже публічно говорить про необхідність знайти спосіб припинити конфлікт і представити це російському суспільству як перемогу.

Водночас інша частина російських аналітиків наполягає на тому, що Росія має зберегти ресурси для потенційного майбутнього протистояння з Європою. Саме ця тенденція викликає найбільше занепокоєння, оскільки навіть прихильники завершення війни часто продовжують розглядати європейські країни як головного геополітичного суперника Москви.

Автор також звертає увагу на заяви окремих російських діячів, які продовжують просувати конфронтаційну риторику щодо Заходу та закликають до подальшої ескалації. На його думку, у разі якщо Кремль почне усвідомлювати ризик стратегічної поразки, реакція Москви може стати менш передбачуваною.

Підсумовуючи, Чемпіон зазначає, що після завершення війни Європі доведеться шукати новий формат відносин із Росією. Водночас, на його переконання, будь-які домовленості мають враховувати інтереси безпеки європейських держав і не повинні створювати умов для реалізації ревізіоністських амбіцій Кремля.

Перспективи переговорів з РФ

Як повідомляв Bloomberg, Британія, Франція та Німеччина вважають, що Україна перехопила ініціативу у війні, і це може створити можливості для переговорів на умовах, кращих за ті, яких Трамп та Путін досягли на Алясці минулого року. Ці країни хочуть змусити РФ припинити війну на лінії фронту, а також надати Україні надійні гарантії безпеки, включно з розгортанням багатонаціональних сил.

Як повідомив у соцмережі X голова МЗС України після зустрічі із державним секретарем США Марко Рубіо, Україна та США невдовзі можуть відновити переговорний процес щодо завершення війни з Росією.

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