У списку фігурують діти та родичі президента РФ Путіна та осіб з його близького оточення, представники регіональних еліт та влади РФ, олігархи та особи з їхнього близького оточення, артисти та пропагандисти, високопосадовці держкорпорацій, представники збройних сил РФ.

Рада національної безпеки та оборони України запровадила обмежувальні заходи проти понад 3,6 тис. фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Нагадується, що РНБО 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

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Як підкреслив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО, санкції буде запроваджено "до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів".

До списку, ухваленого РНБО, включено більш як 3,6 тис. фізичних та юридичних осіб:

це діти та родичі президента РФ Володимира Путіна та осіб з його близького оточення;

представники регіональних еліт та влади РФ;

олігархи та особи з їхнього близького оточення;

артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу збройних сил РФ;

представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також схвалено санкції проти іноземних громадян – т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, видобувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Спроба анексії Росією тимчасово окупованих територій України

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня на окупованих частинах чотирьох областей України окупанти провели псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ. Російські війська змушували людей голосувати під дулами автоматів.

Російські ЗМІ повідомили, що понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що домовитись про співіснування з Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ. Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

Того ж дня відбулося засідання РНБО України, учасники якого розглянули шляхи протидії спробам Росії анексувати українські території. За підсумками засідання було ухвалено рішення про запровадження санкцій до важливих фізичних та юридичних осіб Росії.

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