РФ розгляне перезавантаження відносин між державами лише за умов, які вигідні Москві й не пропонують нічого натомість Вашингтону.

Правитель РФ Володимир Путін вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп буде прислухатися до інтересів та уподобань Кремля.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, під час свого виступу на Валдайському форумі 7 листопада, Путін заявив, що відкритий для дискусій щодо "відновлення" російсько-американських відносин. При цьому він переконаний. що переговори має ініціювати сам Вашингтон.

За словами аналітиків, лідер Кремля натякнув, що РФ розгляне перезавантаження відносин між державами лише за умов скасування санкцій проти його країни та припинення підтримки України. Йдеться про умови, які вигідні Москві й не пропонують нічого натомість Вашингтону.

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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 8 листопада додав, що заява Путіна не свідчить про зміну воєнних цілей Росії в Україні, а зовсім навпаки.

"Путін, можливо, намагається позиціонувати себе як такого, що звертається до Трампа. Однак він сигналізує своїй внутрішній аудиторії, що Кремль не бажає поступатися жодним аспектом своїх максималістських цілей в Україні або на ширшій світовій арені", - пояснюють аналітики ISW.

Згодом російське опозиційне видання "Медуза" написало, що Кремль видав інструкцію для державних і прокремлівських ЗМІ зі вказівками висвітлювати заяви Путіна на Валдаї.

Журналісти мали підкреслювати особливу роль Росії у створенні "нового світового порядку" та зображувати Путіна як "найбільшого світового лідера". При чому його мислення, "широта політичної думки" і роль "голосу глобальної більшості і нового світового порядку", відрізняють його від західних політиків, імовірно, включно з Трампом.

Водночас у посібнику не згадується про висвітлення слов путіна щодо Трампа та можливих переговорів з США. Лідер Кремля спрямував свої заяви на формування зовнішньої політики Трампа і досягнення чергового перезавантаження відносин між країнами на умовах Росії.

Трамп та Путін - які прогнози експертів

Як відомо, Путін публічно привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.

Російське МЗС заявило, що в Москві "не мають ілюзій" щодо обраного американського президента, оскільки американські еліти нібито занадто русофобські.

Голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов вважає, що нам потрібно зрозуміти, чи готовий Трамп тиснути на Путіна, і наскільки.

Business Insider попередив, що Путін продовжить війну і Трамп його зупинити не зможе.

Аналітик WP зауважив, що Трамп більше звинувачує Зеленського, ніж Путіна через війну в Україні.

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