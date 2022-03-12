За словами українського президента, влада Росії боїться, що люди дізнаються правду, тому намагається закрити всі вільні джерела інформації.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації, попросивши їх берегти свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

За його словами, жодна країна світу не бажала зла звичайним громадянам Росії.

"Не намагалася завдати будь-якої шкоди, поки ваш уряд не пішов війною проти сусідів, мирних людей. Війною на знищення", - сказав Зеленський.

При цьому він додав:

"Ніхто не хотів повертати звичайне російське життя назад у 90-і. Адже так ви називаєте ту епоху - "лихі 90-і"? Час потрясінь і бідності. Час дуже обмежених можливостей для простих людей і дуже великої нерівності".

Президент України не виключає, що через зусилля пропагандистів зараз більшість росіян ще не розуміє, що на них чекає, але російська влада вже усвідомлює це дуже добре - і тому боїться.

За словами Зеленського, саме тому вона намагається закрити всі джерела інформації, навіть Instagram і Facebook.

"Але сучасний світ навчився боротися і з такою цензурою. Моя порада думаючим росіянам: шукайте способи отримувати достовірну інформацію. І бережіть свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях. Вони готуються перевіряти, що у людей в телефонах. Що у людей в ноутбуках. Я спеціально вас попереджаю: вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити. Тому що думаючі люди повинні бути в кожній країні. І в Росії теж. І в Росії вони є", - сказав глава Української держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський звернувся до росіян, сказавши, що якщо вони промовчать, то за них потім говоритиме лише бідність.

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