Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації, попросивши їх берегти свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях.
Про це глава держави сказав у відеозверненні.
За його словами, жодна країна світу не бажала зла звичайним громадянам Росії.
"Не намагалася завдати будь-якої шкоди, поки ваш уряд не пішов війною проти сусідів, мирних людей. Війною на знищення", - сказав Зеленський.
При цьому він додав:
"Ніхто не хотів повертати звичайне російське життя назад у 90-і. Адже так ви називаєте ту епоху - "лихі 90-і"? Час потрясінь і бідності. Час дуже обмежених можливостей для простих людей і дуже великої нерівності".
Президент України не виключає, що через зусилля пропагандистів зараз більшість росіян ще не розуміє, що на них чекає, але російська влада вже усвідомлює це дуже добре - і тому боїться.
За словами Зеленського, саме тому вона намагається закрити всі джерела інформації, навіть Instagram і Facebook.
"Але сучасний світ навчився боротися і з такою цензурою. Моя порада думаючим росіянам: шукайте способи отримувати достовірну інформацію. І бережіть свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях. Вони готуються перевіряти, що у людей в телефонах. Що у людей в ноутбуках. Я спеціально вас попереджаю: вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити. Тому що думаючі люди повинні бути в кожній країні. І в Росії теж. І в Росії вони є", - сказав глава Української держави.
Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський звернувся до росіян, сказавши, що якщо вони промовчать, то за них потім говоритиме лише бідність.