Найбільш критичний момент під час оборони Києва був тоді, коли тривали бої за село Мощун на північній околиці столиці. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтервʼю проекту БАЗА на Радіо Байрактар.
"По-моєму, найбільш критичний момент був, коли тривали бої за Мощун. Це було вночі, коли противник готувався переправити, як мінімум, батальйон, велика кількість техніки була, було зведено п'ять понтонно-мостових переправ через Ірпінь. І противник готувався подолати Ірпінь і перейти до масштабних бойових дій в Мощуні, і він вже тоді мав близько декількох десятків морпіхів і близько 15-20 одиниць БМД, які були на нашій стороні, тобто на нашому - правому березі Мощуна", - заявив Сирський.
За його словами, напевно, найбільш критична мить була, саме коли техніка почала рухатись.
"Я бачив це на моніторі, була зйомка з безпілотника... Коли почали рухатися машини, ми, звичайно, вели вогонь з усього, що в нас було, артилерія стріляла. У нас було завдання зруйнувати переправи. Ці машини пішли, перша машина повернула праворуч і пішла вздовж бойових порядків бронетехніки в сторону Гостомеля. Я навіть не повірив, що це можливо, тому що готувалися до найгіршого сценарію", - розповів головнокомандувач.
Він зауважив, що найгірший сценарій не відбувся в цей момент, росіяни не пішли на переправи.
"Тоді нам вдалося зруйнувати дві переправи, залишалось три. Вони відмовилися від своїх намірів. А потім вже обстановка в наступні дні почала покращуватися. І кінцевим результатом було те, що вони кинули все і втекли з Мощуна", - розповів Сирський.
Битва за Мощун
Як повідомляв УНІАН, село Мощун на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало головним форпостом, який допоміг виграти битву за Київ. Попри наступ ворогів, українські військові утримали цей населений пункт.
Внаслідок активних бойових дій у селі не залишилось жодного куточка, який би не зазнав шкоди. Навкруги були обстріляні паркани з воротами та зруйновані чи пошкоджені будинки. Попри це, місцеві мешканці доводять, що життя продовжується - у селі вже навіть відремонтували газопровід.