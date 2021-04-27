В Офісі президента зазначили, що двосторонніх відносин між Україною та РФ практично немає.

Формат, місце і порядок денний майбутньої можливої зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна в консультаційному режимі між собою узгоджують Офіс президента України та Адміністрація президента Росії.

Про це в коментарі УНІАН заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Погляньмо на ситуацію в цілому. Якщо ми бачимо спочатку концентрацію, а потім часткове відведення російських військ від кордону України, то з ким про це логічно говорити? З російською стороною. Якщо бачимо погрозливу активність в акваторії Чорного та Азовського морів, то з ким про це логічно говорити? Зрозуміло, що з російською стороною", - зазначив він.

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Подоляк відзначив, що продовжують існувати "нормандський" та "мінський" переговорні формати, де російська сторона також представлена і де постійно проходять переговори в широкому колі.

"Але, в будь-якому разі, діалог між президентами - діалог, безумовно, буде складним - це обов’язковий рівень, якщо ми хочемо пришвидшити прийняття ключових рішень. Отже, чому це пропонується і що може обговорюватись – випливає вже з самої логіки ситуації", - наголосив він.

При цьому, на переконання радника керівника Офісу президента України, риторика, яка звучить від російської сторони стосовно цієї зустрічі і питань, які можуть на ній порушуватись, – "це питання не змісту, а форми".

Як відзначив Подоляк, Зеленський запропонував змістовну річ, а саме зустріч для активізації тих процесів, які пробуксовують, та для розв'язання тих питань, які можуть бути вирішені тільки з російською стороною.

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"Президент Путін у відповідь на це допустив можливість переговорів, саме з цього ми й виходимо. Зрозуміло, що далі починають працювати дві речі - обов’язкові заяви сторін, якими вони бачать теми порядку денного. І на цьому етапі сторони заявляють максимуми і свої "червоні лінії". Але це тільки публічна медійна складова, яка є елементом дипломатії тиску", - зауважив він.

"Друга обов’язкова річ - це і є реальне узгодження формату і порядку денного, яку в консультаційному режимі між собою узгоджують Офіс президента України та Адміністрація президента Росії. Логістика, час, пріоритетні теми, остаточне місце. Це, до речі, вкрай складно на цьому етапі, тому що двосторонніх відносин в нас практично немає...", - резюмував він.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". При цьому президент РФ вкотре повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу" керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його офісу Андрію Єрмаку. "Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться", - заявив він.

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Автор: Костянтин Гончаров