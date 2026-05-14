Ексміністру Омеляну оголосили підозру за ухилення від військової служби, - ЗМІ

За даними слідства, ексміністр нібито використовував службовий час на власний розсуд і може отримати до 10 років ув’язнення.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю, колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну за фактом ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману. Про це повідомляє "Главком" із посиланням на текст підозри від 13 травня, який опинився у розпорядженні видання.

За матеріалами слідства, 24 лютого 2022 року Омеляна було мобілізовано на посаду офіцера групи планування штабу військової частини А7375. У жовтні того ж року його перевели до військової частини А4643 на аналогічну посаду.

У підозрі зазначається, що не пізніше жовтня 2022 року у військовослужбовця нібито виник умисел ухилятися від виконання службових обов’язків. Слідство стверджує, що він міг вводити в оману керівництво частини, повідомляючи про виконання функцій із логістики та організації забезпечення, які не входили до його посадових обов’язків.

За версією слідчих, у різні періоди з жовтня 2022 по червень 2023 року Омелян нібито використовував службовий час на власний розсуд, не пов’язуючи його з проходженням служби у військовій частині, яка дислокувалася в Каневі Черкаської області.

Ексміністру інкримінують ухилення від військової служби, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Інші справи за участю Омеляна

Нагадаємо, Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана в 2016-2019 роках. Омеляна звинувачували у зниженні портових зборів, але суд визнав його невинним

За даними слідства, у грудні 2017 року тодішній міністр інфраструктури підписав наказ про зниження портових зборів на 20%, що, за версією обвинувачення, призвело до втрат держбюджету.

Йшлося про понад 30 млн грн недоотриманих надходжень у 2018 році, оскільки частина зборів належить до доходів держави, а їх зміну могла ухвалювати лише Верховна Рада.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд виправдав Омеляна через відсутність складу злочину, а у 2023 році це рішення підтвердив Верховний Суд України.

