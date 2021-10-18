Колегія суддів визнала Омеляна невинуватим у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів ВАКС ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим Омеляна у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.

"Омеляна Володимира Володимировича визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 211 КК України та виправдати у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", - зачитав головуючий суддя фрагмент ухвали.

Крім того, суд ухвалив витрати на експертизи віднести на рахунок держави.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС упродовж 30 днів з дня проголошення.

При цьому у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що не погоджуються з виправдувальним вироком та оскаржать його у суді апеляційної інстанції.

Справа проти Омеляна

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2020 року антикорупційні органи повідомили про завершення розслідування ймовірних незаконних дій екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,4 млн грн.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України ("Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах") було скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адмінзбору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.

Як зазначили правоохоронці, у підсумку рішення екс-посадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році понад 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Розслідування вказаних фактів велося з 11 листопада 2019 року.

Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016-2019 роках.

Автор: Антоніна Доломанжи