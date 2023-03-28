Омеляну інкримінували заподіяння державі збитків на суму 30,4 млн грн.

Верховний Суд України підтвердив виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Як повідомив екс-міністр у Facebook, рішення було ухвалено у справі про зменшення портових зборів на 20% у 2017 році, через що йому інкримінували заподіяння державі збитків на суму 30,4 млн грн.

"Рішення остаточне, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС та Верховним судом. Сподіваюся, у НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з'ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники прес-служби очорняли моє ім'я", - заявив Омелян.

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Справа Омеляна

Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана в 2016-2019 роках.

За даними слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр.

Рішення екс-чиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році понад 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн грн.

Розслідування зазначених фактів велося з 11 листопада 2019 року.

14 серпня 2020 року антикорупційні органи повідомили про завершення розслідування ймовірних незаконних дій екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,4 млн грн.

Обвинувальний акт за ч.2 ст. 211 Кримінального кодексу України ("видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує бюджетні надходження всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах") було направлено до ВАКС для розгляду по суті.

18 жовтня 2021 року Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 млн грн. Колегія суддів визнала Омеляна невинним у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

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