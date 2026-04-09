'Одна ракета – і нема уряду': Кулеба розповів, як Кабмін евакуювали у Франківськ

Зрештою тимчасова евакуація частини українського уряду тривала близько місяця.

На початку повномасштабного російського вторгнення частину українського уряду евакуювали до Івано-Франківська. Про це в інтерв’ю YouTube-каналу "Курс" розповів тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що російське вторгнення застало його в дорозі з Нью-Йорка до Києва.

"Коли я приземлився у Варшаві, провів там зустрічі і вже сів у машину, щоб їхати в Україну, мені прийшло повідомлення з Києва: мені не треба їхати в Київ, бо частина уряду офіційно отримала доручення евакуюватися в Івано-Франківськ. Я маю їхати туди", – згадує колишній посадовець.

За словами Кулеби, в перші дні війни ситуація була непевною, тож евакуація частини уряду в глибокий тил була безпековим заходом на випадок, якщо ситуація в Києві розвиватиметься занадто швидко в негативний бік: тоді б легітимний уряд залишався в Івано-Франківську.

"Тоді ніхто не знав, чим усе завершиться. З точки зору безпеки це був слушний крок", – переконаний колишній урядовець.

Разом з тим стовідсоткової безпеки навіть Франківськ не гарантував, переконаний Кулеба.

"Я приїхав у Франківськ, було дуже темно. Прийшов на локацію, де сиділи мої колеги з уряду. Будівля була обкладена мішками, ходили поодинокі люди у військовій формі. Чесно кажучи, я подивився на неї і подумав: ну, в принципі, одна ракета – і немає половини українського уряду. Якщо мета була врятувати половину уряду про всяк випадок, то всім сидіти в одній будівлі, яку росіяни могли накрити однією-двома ракетами, виглядало нелогічно. Але в мене в голові тоді був мільйон власних задач, і я на цьому не фокусувався", – згадує він.

Як розповів Кулеба, частина уряду все одно залишалася в столиці, тож урядові наради проводилися в онлайн-форматі, але це не заважало працювати. Згодом чиновники МЗС із Франківська перебралася у Львів.

"Чому у Львів? Не тому, що мені Львів подобається більше, ніж Франківськ, а тому, що на той момент [з Києва] у Львів, по-перше, були евакуйовані низка іноземних посольств, а по-друге, почали надходити запити від міністрів закордонних справ інших країн: "Ми хочемо приїхати в Україну, підтримати, обговорити, як ми можемо допомогти, але нам не дозволяють їхати далі Львова". Тобто реальна робота була у Львові. Плюс, коли президент почав мені доручати "поїдь туди, привези звідти зброю", зі Львова логістика була набагато зручнішою", – розповів Кулеба.

Зрештою вже за місяць команда МЗС повернулася до столиці, а за нею повернулися і ті урядовці, які залишалися у Франківську.

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський стверджував, що, на його думку, саме його рішення залишитися в Києві поклало край початковому хаосу та паніці в державі у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згодом теж висловлював аналогічну думку. На його переконання, якби Зеленський на початку війни виїхав з Києва, "все б посипалось" і столицю майже напевно було б втрачено. Рішення президента залишитися стало потужним сигналом для суспільства і запобігло масовій паніці, вважає Кулеба.

