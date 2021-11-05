Глава держави відзначив активізацію взаємодії України в межах Ради Європи.

Президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич сприяти звільненню українців, яких утримує Російська Федерація.

Як повідомляє Офіс президента, Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич у Києві.

Зокрема, Зеленський закликав Генерального секретаря Ради Європи сприяти залученню всіх механізмів цієї міжнародної організації для звільнення українців, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

Також окремо було обговорено практичні модальності залучення Генсекретаря Ради Європи до моніторингу ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства нашої держави.

Читайте такожЗеленський зустрівся з Байденом у Глазго: про що говорили

Президент акцентував увагу на тому, що українська сторона очікує на першу доповідь Пейчинович-Бурич щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму й готова до співпраці у цьому важливому напрямі. "Переконаний, що ваш візит на адміністративну межу з Автономною Республікою Крим дав змогу глибше зрозуміти важливість цього питання та допоможе при підготовці доповіді", – зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, за даними омбудсмена Людмили Денісової, на окупованому Донбасі утримують у полоні 280 українців, зниклими безвісти на територіях ОРДЛО вважаються 258 осіб.

Автор: Віталій Саєнко