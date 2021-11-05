Тепер тимчасово виконуватиме обов’язки першого заступника глави делегації народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін

Президент України Володимир Зеленський вивів Олексія Резнікова, якого нещодавно призначили міністром оборони, зі складу української делегації для участі в переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в указі глави держави №568/2021 від 5 листопада.

Зеленський вніс зміни у склад делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

Зокрема, глава держави вивів зі складу делегації України Олексія Резнікова, звільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.

Читайте такожНа Банковій жорстко відповіли на останні заяви АваковаКрім того, президент вирішив, що тепер тимчасово виконуватиме обов’язки першого заступника глави делегації народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, який є членом української делегації в ТКГ, представником України в робочій групі з політичних питань.

Призначення Резнікова

4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України.

До обрання Олексій Резніков працював віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (з 4 березня 2020 до 3 листопада 2021).

Народився Резніков 18 червня 1966 у Львові.

5 травня 2020 року Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Резніков був визначений першим заступником глави делегації Леоніда Кравчука.

Автор: Віталій Саєнко