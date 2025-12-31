Україна у 2025 році не зрушила з місця в питанні вступу до ЄС, - Politico

Єдиний спосіб прискорити цей процес - закріплення такої умови в мирному плані.

Україна цього року практично не зрушила з місця у питанні вступу в ЄС, вирішити цю проблему може закріплення такої умови в мирному плані, пише Politico.

Так, глава єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саме членство України в ЄС вважатиметься "ключовою гарантією безпеки".

Видання зазначає, що в останній доповіді Комісії про розширення йдеться про те, що кластерні переговори мають розпочатися "якнайшвидше", у 2025 році, водночас Київ закликають прискорити реформи в галузі верховенства права та боротьби з корупцією.

"Наразі нічого не зрушилося з місця - тож і без того амбітна мета завершення переговорів до 2028 року вислизає з рук", - зазначає Politico.

При цьому видання зазначає, що вступ України до ЄС - і швидкі кроки для його здійснення - найімовірніше, очолять список завдань, які чиновники ЄС поставлять перед собою на 2026 рік.

"Закріплення членства в ЄС у рамках мирного плану може бути єдиним політично життєздатним способом просунути це питання у 2026 році - що, у певному сенсі, робить його найстратегічнішим новорічним рішенням Брюсселя", - ідеться в статті.

Раніше Україна отримала узгоджений план дій, який має підтвердити готовність країни до вступу в Євросоюз. Відомо, що цей план складається з 10 пунктів.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що буде першим, хто виступить проти членства України в Євросоюзі.

