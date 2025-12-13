Зокрема, Україні потрібно посилити незалежність НАБУ і САП.

Україна отримала узгоджений план дій, який має підтвердити готовність країни до вступу в Європейський Союз. Його оголосили та передали Україні під час неформальної зустрічі міністрів у європейських справах країн ЄС із загальних питань, що пройшла у Львові 11 грудня, пише DW.

У чому полягає план дій для України

Зазначається, що цей план дій складається з 10 основних пунктів, які мають підтвердити готовність України до вступу в ЄС. На зустрічі у Львові також було запущено так званий механізм "фронтлоудингу", що дозволяє Україні працювати в рамках "переговорних кластерів".

У виданні пояснили, що "фронтлоудинг" дає змогу обійти вето Угорщини на вступ України до ЄС. Робота над технічними питаннями щодо євроінтеграції не вимагає формальних рішень усіх країн-членів блоку.

Проте для формального відкриття і закриття переговорних кластерів, як і раніше, необхідна одностайна позиція. Саме тому Україні потрібно виконати технічну частину, щоб після зняття угорського вето переговори могли проходити максимально швидко.

У виданні поділилися, що пріоритетними пунктами плану дій є боротьба з корупцією та судова реформа. Україні необхідно протягом 2026 року внести до Кримінально-процесуального кодексу та іншого законодавства зміни, необхідні для забезпечення швидкого та ефективного правосуддя.

Крім того, Україні потрібно посилити незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Згідно з планом, Київ має розширити їхню юрисдикцію на всі посади з високим корупційним ризиком. Також до другого кварталу 2026 року слід затвердити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму.

Член правління Центру протидії корупції Олена Галушко в розмові з журналістами заявила, що в переданому Україні списку немає надскладних завдань або реформ, які неможливо реалізувати під час повномасштабного вторгнення РФ. За її словами, план передбачає реформи, реалізовувати які раніше не було політичної волі.

10 пунктів плану дій

Як писало видання "Європейська правда", 10 пунктів плану були наведені в письмовій спільній заяві європейського комісара з питань розширення і політики добросусідства Марти Кос і віцепрем'єра з євроінтеграції України Тараса Качки.

За даними видання, документ наводить 10 ключових пріоритетів:

Ухвалити комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя (тут наведено окремий список змін, а саме: скасування "правок Лозового" щодо автоматичного закриття проваджень; подовження строків давності й посилення підстав для їхнього переривання та призупинення у справах про корупцію; посилення незалежності НАБУ та САП і захист їхньої юрисдикції від обходу й неналежного впливу; розширення юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику).

Забезпечити НАБУ ефективний доступ до неупереджених, своєчасних та якісних судових експертиз.

Провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора.

Відновити добір для призначення та переведення прокурорів на керівні та інші прокурорські посади в Офісі генерального прокурора, у регіональних та районних прокуратурах.

Реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР).

Призначити без затримок суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку.

Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Ухвалити законопроєкт про декларації доброчесності суддів. Для Верховного Суду це включає тимчасове залучення незалежних міжнародних експертів.

Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до II кварталу 2026 року.

Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні.

У Брюсселі висунули нову умову Україні для вступу в ЄС

Нагадаємо, що раніше європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт заявив, що Україна має притягнути до відповідальності корумпованих політиків і бізнесменів, якщо хоче вступити до Європейського Союзу. За його словами, уряди країн Європи не підтримають вступ України до блоку, якщо вона не зможе довести, що має ефективну систему викорінення злочинності у вищих ешелонах суспільства.

Єврокомісар визнав, що хоч процес реформ в Україні є "довгим шляхом", але він сподівається, що Київ докладе "максимальних зусиль" для боротьби з корупцією. Також Макграт додав, що він регулярно контактує з владою щодо розвитку подій.

