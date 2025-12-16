Більшість країн-членів ЄС підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселю, але вето Угорщини не дає почати перемовини про вступ.

Угорщина, яка проти вступу України до Європейського Союзу, блокувала щорічну заяву ЄС про її розширення, повідомляє Deutsche Welle.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху до євроїнтеграції на консультаціях в Брюсселі, які проходили у вівторок, 16 грудня.

Міністерка у справах Європи Марі Б'єрре зазначила, що інші держави, що є членами Євросоюзу, підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселя.

"26 країн-членів демонструють сильну підтримку Україні, а Україна виконує обіцянки", - цитує слова Б'єрре агентство dpa.

Тому, пояснюється в статті, вето Угорщини означає, що Україна, як і раніше, не може розпочати формальні перемовини про вступ до ЄС.

"Це означає, що Україні надаються конкретні вказівки, як саме вона повинна здійснювати реформи, чого вона повинна досягти і яких результатів більшість держав-членів очікують від цієї країни", - пояснила міністерка у справах Європи.

При цьому, Б'єрре впевнена в тому, що Київ здатен досягти швидкого прогресу, якщо б Угорщина зняла своє вето.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що буде першим, хто виступить проти членства України в Євросоюзі. За словами ФІцо, на цю мить ЄС надав Україні 177,5 млрд євро, але країни Європи "не мають уявлення, куди все це поділося". Фіцо додав, що з цієї причини він проти надання подальшої фінансової підтримки, особливо на зброю для України. За словами прем'єра Словаччини, наразі Євросоюз "переживає велику кризу".

Також ми писали, що Україна отримала узгоджений план дій, який має підтвердити готовність країни до вступу до Євросоюзу. Відомо, що цей план складається з 10 пунктів. Також у Львові 11 грудня на неформальній зустрічі міністрів у європейських справах країн ЄС із загальних питань було запущено так званий механізм "фронтлоудингу". Він дозволяє Україні працювати в рамках "переговорних кластерів".

