Штати віддані політиці відкритих дверей НАТО.

У Сполучених Штатах Америки віддані політиці відкритих дверей НАТО. Рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу буде ухвалене за згоди всіх країн-членів після того, як будуть проведені реформи, а Україна відповідатиме всім вимогам блоку.

"Ми дуже чітко заявили, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО", – наводить "Укрінформ" заяву речниці Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

Водночас Жан-Пʼєр нагадала, що рішення щодо членства в Альянсі ухвалюється між 31 учасниками блоку, а також країною, що претендує на членство. "Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції", – наголосила вона.

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Речниця Білого дому не стала вдаватися до подробиць дипломатичних перемовин, але згадала заяву президента США Джо Байдена щодо того, що "Україні доведеться провести реформи, щоби відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО, перш ніж приєднатися (до Альянсу – ред.)".

"Президент США вважає, що Україна може це зробити", – резюмувала Карін Жан-Пʼєр.

Вступ України до НАТО: останні новини

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау виступили за пришвидшення вступу України до НАТО подібно до процедури, за якою до блоку приєдналася Фінляндія. Британський міністр наголосив, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО".

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив на саміті НАТО у Вільнюсі країни домовляться про такі зобов'язання перед Україною, які не розчарують Київ. Крім того, він очікує, що певні держави приїдуть на саміт зі своїми додатковими пакетами підтримки.

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