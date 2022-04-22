Прес-секретар президента розкрив деталі про його графік після 24 лютого.

Президент Володимир Зеленський під час повномасштабної війни з Росією працює в надрежимі і спить по 4-5 годин на добу.

Про це розповів прес-секретар глави держави Сергій Никифоров, пише сайт "Сьогодні".

"Є питання, що вимагають термінового втручання президента: прокинутися вночі, з кимось поговорити, хто знаходиться в іншому часовому поясі, якісь виниклі проблеми і вимагають втручання президента в армії. Загалом, цілодобова робота", - зізнався Никифоров.

За його словами, дні бувають як більш, так і менш спокійні. Це залежить, в тому числі, від переговорів, інтерв'ю та візитів до Києва іноземних лідерів.

Никифоров також розповів про нову мрію Зеленського, яка з'явилася у зв'язку з його прихильністю до будинку Городецького (Будинок з Химерами) на Банковій.

"Президенту України цей будинок дуже подобається. Його думки в голос, чим він ділився, що він мріє, щоб весь офіс Президента містився в цьому маленькому будинку. Маленькому у порівнянні з Банковою, 11 - порівняно з основною будівлею Офісу президента. Мається на увазі адміністрація, персонал, апарат, він повинен бути маленьким, він повинен бути діджиталізованим - мінімум людей, максимум цифрового обороту, мінімум папірців", - говорить він.

Як відомо, внутрішнє оздоблення цієї будівлі було знищено під час Другої світової війни, всі інтер'єри відновлені за фотографіями.

"Але для президента - це такий компактний формат. У нього тепле ставлення до цього будинку Городецького", - резюмував Никифоров.

Раніше в офісі президента розповідали, що Зеленський пережив вже більше десятка замахів на його життя.

Як відомо, повномасштабна війна з Росією почалася рано вранці 24 лютого.