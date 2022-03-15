Японія готує третій літак із захисним спорядженням для української армії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський в ефірі інформаційного телемарафону.
"2 літаки вже прилетіли в Європу, третій готується. Це захисне спорядження, захисні елементи, які допоможуть зберегти життя. Ті наші українські воїни, які отримають жилети та каски, відчують японську якість", - сказав він.
"Японія повністю на нашому боці. Немає більше ніякого російського лобі. Ми його знищили в порошок", - додав дипломат.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року за підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
8 березня Корсунський заявив, що Японія передасть Україні бронежилети, шоломи, медикаменти, намети, зимовий одяг, генератори, камери тощо.
9 березня він повідомив, що Японія відправила в Україну бронежилети, шоломи та інше захисне спорядження.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст поранений.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.