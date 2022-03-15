Японія відправила в Україну бронежилети, шоломи та інше захисне спорядження.

Японія готує третій літак із захисним спорядженням для української армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський в ефірі інформаційного телемарафону.

"2 літаки вже прилетіли в Європу, третій готується. Це захисне спорядження, захисні елементи, які допоможуть зберегти життя. Ті наші українські воїни, які отримають жилети та каски, відчують японську якість", - сказав він.

"Японія повністю на нашому боці. Немає більше ніякого російського лобі. Ми його знищили в порошок", - додав дипломат.

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