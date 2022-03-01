У разі схвалення даного рішення правлінням, доступ Росії та Білорусі до фінансування та експертних знань ЄБРР буде призупинено на невизначений термін.

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодилася вжити заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила прес-служба ЄБРР.

Відзначається, що в разі схвалення даного рішення правлінням, доступ Росії та Білорусі до фінансування та експертних знань ЄБРР буде припинений на невизначений термін. На прийняття рішення правлінню відводиться 30 днів.

"Окремо ЄБРР у співпраці з нашими партнерами також вивчає пакет екстреного фінансування для регіону. Сюди може входити підтримка ліквідності для приватного і державного секторів, а також муніципалітетів, які постраждали від напливу біженців", - йдеться в повідомленні.

"Банк ясно дав зрозуміти, що засуджує вторгнення і непохитно підтримує Україну", - додали в ЄБРР.

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