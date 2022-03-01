Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодилася вжити заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомила прес-служба ЄБРР.
Відзначається, що в разі схвалення даного рішення правлінням, доступ Росії та Білорусі до фінансування та експертних знань ЄБРР буде припинений на невизначений термін. На прийняття рішення правлінню відводиться 30 днів.
"Окремо ЄБРР у співпраці з нашими партнерами також вивчає пакет екстреного фінансування для регіону. Сюди може входити підтримка ліквідності для приватного і державного секторів, а також муніципалітетів, які постраждали від напливу біженців", - йдеться в повідомленні.
"Банк ясно дав зрозуміти, що засуджує вторгнення і непохитно підтримує Україну", - додали в ЄБРР.
Війна проти України:
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