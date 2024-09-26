ЄС та понад 30 країн ухвалили декларацію про підтримку відновлення України: що це означає

Союзники допоможуть Україні перейти від економічної стійкості до економічного відродження.

У Нью-Йорку відбулася зустріч України та її союзників. Понад 30 країн та ЄС ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.

Як пише ОП, під час цього виступили президент Володимир Зеленський та лідери США, ЄС, Британії, Італії та Канади.

"Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за своє виживання. Завтра я оголошу низку дій для прискорення підтримки українських військових", – заявив президент США Джо Байден.

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За його словами, союзники допоможуть Україні перейти від економічної стійкості до економічного відродження. Крім того, на відбудову країни працюватимуть доходи від заморожених російських активів.

Зеленський переконаний, що це спільне зобов’язання сприятиме відновленню нашої країни. Документ передбачає координацію відповідних зусиль через Українську платформу донорів і ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч.

"Це свідчить про наш спільний погляд на життя – ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими – разом з Україною – отримають користь від масштабної відбудови", – наголосив голова держави.

Головні пункти декларації:

всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС;

координація підтримки через Українську платформу донорів;

надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 млрд доларів коштом доходів від заморожених активів РФ, частину з яких спрямують на оборону.

Підписанти зобов'язались забезпечити, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а Україна після закінчення війни мала стійку до кремлівських загроз економіку.

Зеленський у США - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, у понеділок Зеленський провів переговори з главами деяких держав, намагаючись зміцнити підтримку Києва. Зокрема, він представив союзникам план перемоги України у війні проти РФ.

Як пише The Wall Street Journal, Білий дім стурбований тим, що документ не має всеосяжної стратегії і є "трохи більше, ніж перепакованим проханням" про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на ракети дальнього радіусу дії.

Попри це, на тлі візиту Зеленського, США оголосили про пакет допомоги Україні на $375 млн.

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