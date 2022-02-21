Високий представник ЄС заявляє, що Білорусь втрачає суверенітет і ядерну нейтральність.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Євросоюз має намір покарати Білорусь в разі нападу РФ на Україну з білоруської території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу у Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Скоро буде 8 років з часу, як Росія здійснила вторгнення і незаконно анексувала Крим. І я знову хочу повторити, що будь-яка подальша агресія проти України матиме тверду відповідь з боку Європейського Союзу. Але я хочу додати, що це також застосовуватиметься до Білорусі. Якщо атака буде проведена з їі території або за її причетності", - заявив Боррель.

Він зазначив, що Білорусь, яка була втягнута в кризу, втрачає свій суверенітет.

Читайте такожПутін визнав незалежність "ДНР" та "ЛНР" (відео)"З непрозорим розміщенням російських сил, Білорусь втрачає свою ядерну нейтральність. Вона у процесі сателізації у зв'язку з Росією", - наголосив Боррель.

Він сказав, що саме від керівництва Росії залежить, як Росію сприйматиме міжнародна спільнота і яким чином вона увійде в історію.

Військові навчання у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого в Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", які повинні були завершитися 20 лютого.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей 16 лютого заявив, що після навчань "Союзна рішучість-2022" на їхній території не залишиться жодного російського військовослужбовця і жодної одиниці бойової техніки Росії.

14 лютого український міністр оборони Олексій Резніков розповів про телефонну розмову зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним, в якій його візаві запевнив, що з території цієї країни наступу військ РФ на Україну не буде.

Сьогодні, 21 лютого Резніков повідомив, що на території Білорусі в даний час перебувають 9 тис. військовослужбовців збройних сил РФ з технікою, в тому числі ракетним озброєнням.