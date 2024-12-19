Перед цим між депутатами відбувалися суперечки та штовханина.

Юрія Бойка, голову депутатської групи "Платформа за життя та мир", з другої спроби відкликали з посади члена Комітету Верховної Ради України з прав людини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. "За" вже - 258. Чисто символічний крок, але як є…", - зазначив парламентар.

За його словами, "від "слуг" був виступ депутата, який захищав Бойка і агітував не голосувати". "Цікаво, який відсоток представляв", - додав Железняк.

Перед цим він опублікував відео суперечки і легкої штовханини між депутатами в сесійній залі ВР. "На постанові по Бойку вже пішла штовханина між депутатами "ЄС" та "Слуги". Спікер намагається всіх заспокоїти", - написав депутат.

Оновлено о 12:50. Згодом Железняк повідомив, що ВР також підтримала запит його колеги Романа Лозинського на президента України про позбавлення Бойка звання "Героя України".

"Там ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород у запиті. За - 232. Що або хто саме заважає президенту самому це зробити, залишилось без відповіді.… Ну ок, допоможемо згадати", - написав він.

Юрій Бойко - останні новини і скандали

Як повідомляв УНІАН, раніше Юрій Бойко, який є колишнім лідером нині забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" та головою депутатської групи "Платформа за життя і мир", почав активно виставляти в TikTok відео із проросійськими наративами. В них він зазначає, що "радикали" в Україні від початку повномасштабної війни почали перейменовувати міста і зносити пам'ятники, а також забороняти Українську православну церкву та російську мову.

За словами Бойка, нібито зараз з'являється все більше людей, які виступають проти "такого насильства, за єднання в країні і за підтримку людей".

Ця активність депутата викликала хвилю обурення серед українців. Зокрема було багато критики від публічних осіб.

17 грудня його викликали на допит до Служби безпеки України. За даними джерел УНІАН в спецслужбі, він мав детально пояснити свої останні заяви.

Після допиту Бойко записав нове відео, в якому сказав, що не хоче, щоб його заява була використана Росією і "воєнним злочинцем Путіним" для виправдання нападу на Україну. Він попросив вибачення в тих українців, хто воює на фронті і працює в тилу для перемоги, і кого його слова могли образити.

18 грудня ВР не підтримала проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За це проголосували лише 217 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

За це рішення не голосували в повному складі групи "Відновлення України" та "Платформа за життя та мир", які утворилися на уламках партії "ОПЗЖ", яка була заборонена в Україні за виправдання дій держави-агресора Росії, а її депутати створили у ВР ці групи.

Вас також можуть зацікавити новини: