Володимир Зеленський заявив, що Петро Порошенко "всіх заплутав" щодо своєї позиції стосовно санкцій РНБО на телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Президент Володимир Зеленський звернувся до народного депутата Петра Порошенка.

У своєму відеозверненні Зеленський заявив, що Порошенко "всіх заплутав" щодо своєї позиції стосовно санкцій РНБО на телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна".

"Окремо я хочу звернутися до одного народного депутата, відомого монополіста патріотизму, батька і матері, можна сказати, Української держави, де все починали він і його команда. Ну, звісно. І заснування Запорізької січі, і безвіз, і хрещення Київської Русі", - сказав Зеленський.

"Загалом, дороге ви наше все, скажу вам так: різноманіття добре для ваших карамельок і печенюшок, але не для думки і позицій. Ви всіх нас, якщо чесно, трошки заплутали - з одного боку, ви говорите, що рішення РНБО незаконне, а з іншого, питаєте, чому ми це не зробили раніше. Ви говорите, що не можна вводити санкції проти українських громадян, але чомусь забули, як зробили це у 2017 році. Ви кажете, що самі хотіли це зробити, хоча по-вашому, нагадую, це - незаконно, хотіли, але не змогли, тому що почалися вибори. І головне питання - ви заявили, що завжди боролися з російською пропагандою і в цілому підтримуєте це рішення. Нагадаю, на вашу думку, незаконне, але яке, на вашу ж думку, давно потрібно було зробити", - додав президент.

Зеленський дорікнув Порошенку за те, що останнім часом на його телеканалах агентів Кремля "показують частіше, ніж рекламу нового масла "Рошен".

"Скажіть, а чому тоді на каналах ярого борця з російською пропагандою і її агентами цих самих агентів в останні три дні показують частіше, ніж рекламу вашого нового масла "Рошен"? Що ж це таке? Це настільки хитра стратегія, що нікому не зрозуміло. Можливо я вас здивую, але з вами всім і все давно зрозуміло", - додав він.

Чому Порошенко не запровадив санкції проти Медведчука

П'ятий президент України, а нині лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко пояснив, чому під час своєї каденції не ввів санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука тим, що той є громадянином України. Також Порошенко сказав, що однією із причин, чому він не запровадив санкції, є те, що реалізація постанови наклалася б на початок виборчої кампанії.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Олег Давигора