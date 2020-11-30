Як наголосив нардеп Тарас Батенко, кризова ситуація з уведенням РРО залишається невирішеною.

Тотальна фіскалізація діяльності фізичних осіб-підприємців у поєднанні з вимушеним закриттям через карантин призведе не тільки до падіння економіки, а до падіння всієї країни.

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Таку позицію висловив співголова депутатської групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Тарас Батенко під час засідання Погоджувальної ради парламенту.

«Досі невирішеною залишається кризова ситуація з уведенням РРО. Влада й далі продовжує ігнорувати благання мікропідприємців не знищувати їх. Таке недальновидне рішення в поєднанні з недолугими рішеннями уряду щодо непродуманого закриття економіки, як це було в березні, призведе до втрати джерел для виживання сотень тисяч сімей в Україні. Тут не тільки про падіння економіки, тут про падіння всієї країни», − наголосив парламентар.

Депутатська група «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагає негайного розгляду в сесійній залі низки законопроектів, які реально спрямовані на полегшення діяльності ФОПів. Цього можна досягти шляхом обмеження сфер використання реєстраторів розрахункових операцій, скасування корупційної схеми «кешбек», ліквідації необгрунтованих обмежень для видів діяльності, в яких відсутня необхідність застосування РРО. Це законопроекти № 3853-1, 3853-2, 3993 і оригінальна редакція законопроекту № 4313, погоджена представниками всіх фракцій і груп парламенту.

«Нині триває підписання й реєстрація ще одного об’єднавчого законопроекту, погодженого з представниками ФОПів, який у разі реєстрації ми закликаємо також включити до порядку денного Верховної Ради», − закликав Тарас Батенко.

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Автор: УНІАН