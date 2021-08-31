Наразі має бути фіналізовано порівняльну таблицю з поправками до другого читання законопроекту.

Законопроект про конституційну процедуру в цілому як закон може бути ухвалений у вересні.

Про це в коментарі УНІАН сказав представник президента в Конституційному суді, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Я думаю, що у вересні ми розглянемо законопроект про конституційну процедуру, який в першому читанні був ухвалений. Внесли народні депутати правки, їх вже опрацював комітет", - розповів він.

Веніславський додав, що вже цього тижня профільний комітет має фіналізувати порівняльну таблицю до другого читання законопроекту.

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Депутат зауважив, що цей законопроект був обговорений з суддями КС, апаратом КС та його юридичним управлінням.

"Він у собі втілив багато речей, які на сьогоднішній день є фактично прогалиною в законі про Конституційний суд. Тому я думаю, що цей законопроект ми точно у вересні маємо ухвалити, і він приведе діяльність Конституційного суду у відповідність до Конституції", - сказав Веніславський.

Він також додав, що до законопроекту було подано декілька сотень поправок.

Законопроект про конституційну процедуру

15 квітня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект про процедуру здійснення Конституційним судом своїх повноважень (№4533).

Законопроектом, зокрема, передбачено, що за ухвалення рішення КС повинні проголосувати 10 суддів. Визначається дисциплінарна відповідальність суддів КС, зокрема, за допущення суддею недоброчесної поведінки або поведінки, що паплюжить звання судді в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу. Законопроектом також передбачено, що Конституційний суд затверджує Кодекс етики судді КС.

Автор: Таня Поляковська