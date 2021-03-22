Комісія підтримує необхідність врегулювання більшості процедурних питань діяльності Конституційного суду на рівні закону, а також запровадження автоматизованої системи розподілу справ між суддями.

Венеційська комісія надала позитивну оцінку законопроекту "Про конституційну процедуру" (№4533).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила представник Верховної Ради в Конституційному суді, заступник голови парламентської робочої групи з врегулювання конституційної кризи, заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря.

"Венеційська комісія оприлюднила Висновок №CDL(2021)006 щодо законопроекту про конституційну процедуру (реєстр.№4533) і альтернативного проекту (реєстр.№4533-1), та надала позитивну оцінку законопроекту №4533 "Про конституційну процедуру", - написала депутат.

Зокрема, уточнила Совгиря, Венеційська комісія підтримує необхідність врегулювання більшості процедурних питань діяльності КС на рівні закону, з можливістю додаткової регламентації окремих процедурних питань на рівні власних актів самим судом.

При цьому, Венеційська комісія зауважила необхідність посилення даної тези в частині того, що власні нормативно-правові акти КС не повинні суперечити вимогам законів "Про Конституційний суд України" і "Про конституційну процедуру".

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Також Комісія підтримує підвищення вимоги до кількості суддів, які мають проголосувати за рішення для його ухвалення (з 10 до 12 суддів).

"Венеційська комісія вказує, що у світлі ситуації, яка склалась у зв’язку з ухваленням Конституційним судом рішення від 27 жовтня 2020 року, такі положення можуть бути виправданими, якщо підвищення кворуму буде тимчасовим, допоки не відбудеться до певної міри оновлення складу Конституційного суду", - написала парламентарій.

Крім того, Комісія підтримує необхідність запровадження автоматизованої системи, яка буде здійснювати розподіл справ між суддями автоматично, що дозволить уникнути політичного впливу на розподіл справ в суді.

Серед іншого, Венеційська комісія підтримує необхідність додаткових вимог до мотивування рішень КС.

"Венеційська комісія надала позитивну оцінку цим пропозиціям, вказуючи, що вони не становлять собою втручання у незалежність суддів КСУ", - зазначила Совгиря.

Також Комісія підтримує пропозицію визначити межі повноважень Конституційного суду, заборонивши йому визнавати неконституційними закони, які не були оскаржені до суду у встановленому порядку.

Совгиря зауважила, що в рішенні від 27 жовтня 2020 року Конституційний суд "визнав неконституційними деякі положення антикорупційного законодавства, які взагалі не оскаржувались до суду народними депутатами".

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Також у своєму висновку Венеційська комісія окремо наголосила на своїй рекомендації Конституційному суду України "проявити стриманість" у разі оскарження до суду конституційності положень нового закону "Про конституційну процедуру".

Конституційна криза в Україні: що відомо

27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 січня 2021 року Верховна Рада направила до профільного комітету для підготовки на повторне перше читання проект закону про конституційну процедуру (№4533). Він був розроблений в рамках Робочої групи парламенту з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи Конституційного суду.

Того ж дня на сайті Венеційської комісії повідомлялося, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до Комісії з приводу законопроекту "Про конституційну процедуру" (№4533) і альтернативного до нього "Про процедуру розгляду справ і виконання рішень Конституційного суду України" (№4533-1).

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Автор: Таня Поляковська