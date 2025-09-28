Наразі в Україні понад 70 поранених внаслідок російського удару.

У Києві наслідки російського удару рятувальники ліквідовують на 8 локаціях. На даний час відомо про 4 загиблих, сперед яких 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Такі дані оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. "Всього по Україні більше 70 поранених на зараз", - додав він. Міністр також повідомив, що під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій, внаслідок чого травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу.

Крім цього, міністр повідомив, що у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них - троє дітей. На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині рятувальники вже ліквідували всі пожежі.

Загалом, за даними міністра, внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів.

Нічний удар по Україні

В ніч на 28 вересня Росія запустила по Україні сотні ракет і дронів. У столиці внаслідок атаки зафіксовані значні руйнування. Також загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка.

У Київській області внаслідок атаки постраждали 27 осіб. У Петропавлівській Борщагівці зруйновано цілу вулицю.

Крім Києва під ударом окупантів опинилася ще ціла низка областей.

