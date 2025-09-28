Військова економіка дала Росії нові можливості, але також стала її головною слабкістю.

Росія переорієнтувала свою економіку на військові рейки, і це створило для неї нові можливості, однак і розкрило головну слабкість, якою може скористатися Захід.

Як ідеться у статті Forbes, зараз Росія, подібно до Америки та Китаю, є ключовою частиною енергетичної імперії, яка торгує сировинними товарами та вибудовує ланцюжки поставок щонайменше для половини світу. Однак у той самий час ізоляція та моносекторальна економіка Росії роблять її дуже залежною від Китаю - близько 90% високотехнологічного імпорту в Росію надходить із цієї країни.

Водночас західним політикам є що почерпнути з військової економіки Росії, наголошується в статті.

Так, російський борг відносно ВВП становить офіційно лише 20%, що означає, що країна не обтяжена величезним борговим тягарем, на відміну від США, Великої Британії, Франції, Китаю, Італії та Японії.

"Як зауважив історик Ніалл Фергюсон, жодна імперія, яка витрачала на обслуговування боргу більше, ніж її армія, не вижила".

Крім того, у 2008 році в Росії було проведено аналіз відносно поганого стану армії і почався серйозний процес модернізації. І хоча деякі аспекти цієї модернізації, як-от структура і підготовка армії, повністю провалилися, але інші аспекти, зокрема, військова техніка, перебувають у набагато кращому стані.

Для порівняння - Німеччина, Іспанія та Італія потребують модернізації своїх армій або вже збираються її розпочати, тоді як іншим країнам, наприклад, Ірландії, доведеться практично повністю перебудовувати свої армії.

Другий елемент - це російська концепція тотальної війни. Як пише Forbes, цей підхід являє собою погляд на конфлікт, що охоплює безліч стратегій, таких як кібербезпека, перевірка кордонів, пропаганда і приховані атаки.

"У зв'язку з цим вторгнення безпілотників і літаків у європейський повітряний простір, доповнене кібератаками, є ознакою того, що Росія випробовує та перевіряє європейську оборону, і, що найголовніше, випробовує прихильність США до НАТО".

Як підкреслюється в статті, ризик поширення українського конфлікту на Європу не можна ігнорувати. Тому європейським військовим планувальникам слід зосередитися на ослабленні російської економіки, яка перебуває в скрутному становищі. Ринок праці, банківський сектор і споживчий сектор РФ є вразливими точками.

"Міністерство оборони США почало залучати експертів з фінансових ринків до своїх стратегічних команд для оцінки вразливості економік противника. Європі слід зробити те саме. Її санкційний режим поки що не готовий, і попереду ще багато шляхів розв'язання проблем, як-от сприяння експорту російської нафти і газу грецькими судновласниками, триваючий потік російських грошей через Австрію, Кіпр та інші країни ЄС, не кажучи вже про потік російських туристів. Крім того, є ще багато способів вивести з ладу російські банки і компанії", - йдеться в статті.

Європа вже веде приховану війну з Росією і навряд чи отримає допомогу від нинішньої адміністрації США, тож їй потрібно зосередитися на слабких сторонах Росії.

Російська економіка занепадає

Як заявляв президент Фінляндії Александр Стубб, після того, як Європа ухвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, сукупний ефект серйозно позначається на російській економіці:

"У них закінчилися резерви. Інфляція і процентні ставки перевищують 20%. Їхні темпи зростання нульові або негативні. І їм доведеться підвищити податки. Таким чином, Росія бачить економічну ціну війни", - зазначив він.

Раніше Дональд Трамп сказав, що Росія витратила мільйони доларів на бомби, ракети, але практично не просунулася на території України. Він також заявив, що російська економіка "котиться в пекло".

