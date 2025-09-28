"Володар(к)и" планується випустити в прокат 11 листопада.

Студія Heart Machine, відома за інді Hyper Light Drifter, випустила новий трейлер Possessor(s), у якому назвала дату релізу своєї наступної гри. Метроідванія вийде 11 листопада, лише через півтора року після анонсу в червні 2024 року.

Гра запропонує динамічні бої з акцентом на парируванні, комбо і сутички з непростими босами. Розробники надихалися механіками файтингів, а як зброю герої використовують звичні предмети на кшталт гітари, хокейної ключки або навіть комп'ютерної миші, але тільки наділені силою демонічного вторгнення.

Окремий наголос зроблено на атмосферу зруйнованого міста. Як і в Hollow Knight, оточення тут важлива частина оповіді, а не просто тло для платформинга. Сюжет поданий у дусі аніме 2000-х і обіцяє похмуру та емоційну історію.

Раніше ми розповідали, що розробники культового інді-хоррора Fran Bow анонсували свою нову гру. Схоже, новий проєкт зв'яже сюжети Fran Bow і Little Misfortune.

Крім того, нещодавно вийшла довгоочікувана метроідванія Hollow Knight: Silksong, і автори гри увічнили померлого фаната у вигляді боса. Навіть якщо його перемогти, він однаково з'являється в кількох локаціях гри.

