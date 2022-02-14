Президент також закликав політиків, які виїхали з країни, повернутися протягом 24 годин.

Президент Володимир Зеленський прокоментував виїзд олігархів та бізнесменів за кордон, заявивши, що зайві підуть, а залишаться громадяни України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу у Маріїнському палаці.

Зокрема, він прокоментував чутки про виїзд бізнесменів та деяких політиків зазначивши, що "залишаються надійні, залишаються громадяни України".

"Велика помилка, що деякі посольства виїжджають на Західну Україну, бо немає Західної України, а є Україна… Тому, якщо щось відбудеться, то буде всюди… Ми всі - одна країна", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що виїзд з країни політиків - це "серйозний виклик".

"Я думаю, що ми повинні подавати їм сигнал справедливий. Перш за все, від Верховної Ради, від спікера, від держави. Я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб впродовж 24 годин вони повернулися до країни… у непростий момент - у момент єдності нашої держави. Я вважаю, що вони повинні повернутися. Інакше треба нам всім як державі і як керівництву робити серйозні висновки", - сказав він.

Президент також назвав "нечесним" те, що деякі ЗМІ переводять свої офіси до міст на заході України чи до інших країн.

"Тоді ви патріоти іншої держави", - сказав глава держави.

На його думку, великою проблемою є й виїзд олігархів за кордон.

"Тут впливати державою на бізнес ми не можемо і не будемо. Я вважаю, що свій вирок для себе вони вже зробили", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що олігархи та бізнесмени повинні повернутися на свої підприємства, до десятків тисяч людей, які працюють на них.

"Зайві підуть, залишаться громадяни України", - підсумував президент.

Як відомо, протягом останніх днів низка ЗМІ з посиланнями на власні джерела поширюють інформацію про те, що багато бізнесменів, політиків та посадовців залишили Україну через загрозу вторгнення російських військ.