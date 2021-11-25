Обшук відбувся зранку 24 листопада зранку у будинку Волошина в місті Яремче, а також у будинку його батьків.

Правоохоронці прийшли з обшуком до депутата Івано-Франківської облради від "Європейської солідарності" Сергія Волошина у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "ЄС", а також видання "Курс".

Обшук відбувся зранку 24 листопада зранку у будинку Волошина в місті Яремче, а також у будинку його батьків.

Читайте такожУ справі про замах на Шефіра наразі тривають пошуки підозрюваних – речник МВСВ "ЄС" кажуть, що "документи, якими прикривалася поліція, прямо вказують, що депутата намагаються звинувачувати небагато-немало, а у замаху на Шефіра".

Сам Волошин повідомив, що правоохоронці прийшли вдосвіта. Обшуки у будинку Волошина та його батьків проходили на підставі ухвали Печерського суду Києва від 3 листопада. За словами депутата, слідчі пояснили, що у машину Шефіра стріляли зі зброї калібру 7.62 – а у нього є зареєстрована мисливська рушниця такого калібру.

"Вони вдосвіта будять моїх батьків, в мами трусяться руки, батько хвилюється… Чи є для цього підставою те, що я є власником зброї калібру 7.62? В Україні таких є десятки або й сотні тисяч. Цікаво мені, чи на території Івано-Франківської області ще у когось проводили обшуки з таких підстав", - розповів депутат.

Волошин додав, що під час замаху на Шефіра на Київщині не перебував, а ще у вересні дав вичерпну інформацію слідчим, де перебував у день замаху на першого помічника президента, коли користувався зброєю тощо.

Замах на Сергія Шефіра: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

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Автор: Марта Гичко