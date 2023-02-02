Є перші затримання зловмисників, насильству в Україні місця не буде, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський подякував поліції за швидке реагування на організаторів п’яних вечірок, де знущалися з дівчат.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у його офіційному Telegram-каналі. Він підкреслив, що в Україні не буде місця насильству.

"Окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора... Факти знущань з дівчат. Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде", - зазначив він.

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Скандал навколо п'яних вечірок

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого правоохоронці провели обшуки в організаторів п’яних вечірок, про які стало відомо з Інтернет-мережі. На фото та відео з вечірок молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат.

Поліція одразу розпочала відпрацювання. Зокрема, оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими провели обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

У соцмережах повідомляють, що ці блогери родом з Івано-Франківська, проте зараз живуть у Києві.

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