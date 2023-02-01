У оборонному відомстві за даними фактами проводять службові перевірки.

У Міністерстві оборони відреагували на оголошення підозри колишнім посадовцям міністерства.

"Міністерство оборони демонструє відкритість та прозорість у своїй діяльності та всіляко сприяє правоохоронним органам у проведенні процесуальних заходів. З приводу інформації щодо оголошення підозри колишнім посадовцям системи Міністерства оборони України слід наголосити, що у оборонному відомстві, зі свого боку, за даними фактами проводяться службові перевірки", - сказано в повідомленні на сайті Міноборони.

У відомстві переконують, що сповідують нульову толерантність до корупції і у випадку підтвердження фактів, уповноважені органи надають правову оцінку, а міністр оборони України здійснює відповідне реагування та приймає необхідні кадрові рішення.

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В Міноборони зазначили, що у грудні 2022 року був відсторонений від обов’язків, а в січні 2023 року звільнений з посади виконуючий обов’язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Прізвище не називається, але йдеться про Богдана Хмельницького.

Також зазначають, що 24 січня 2023 року відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України заступника міністра оборони України було звільнено з посади. Йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

Масштабні обшуки і оголошення підозр

1 лютого Служба безпеки України оголосила підозру колишньому керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.

Зокрема, за матеріалами слідства, цей посадовець закупив для Збройних сил майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Посадовцю оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів, спрямований на зміцнення обороноздатності держави.

25 січня голова комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна у соціальній мережі Facebook повідомила, що директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького і профільного заступника міністра В'ячеслава Шаповалова було звільнено з посад.

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