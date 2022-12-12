Проведення великого новорічного прийому в Кремлі цього року також не планується.

Російський диктатор Володимир Путін не проводитиме цього року своєї щорічної великої прес-конференції, на якій він відповідав нібито на питання росіян.

Як повідомив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, також невідомо, чи виступатиме Путін зі щорічним зверненням перед федеральними зборами, пише РБК.

"Великої прес-конференції до нового року не буде. Разом із тим, ми розраховуємо, що все-таки президент знайде можливість поспілкуватися з журналістами (з кремлівського пулу, - ред.), як він робить це регулярно, у тому числі в ході закордонних візитів", - сказав Пєсков.

Він додав, що проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі цього року також не планується.

Починаючи з 2012 року, підсумкова прес-конференція президента РФ проходила в грудні. Цьогорічний постановочний захід, за даними ЗМІ, могли скасувати через незадовільну для росіян ситуацію на фронті.

Також зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін здійнис лише сім офіційних візитів за кордон: до шести країн СНД і в Іран.

Ситуація в Кремлі

Як повідомляв УНІАН, на тлі провального вторгнення російських військ в Україну серед еліт РФ зростає невдоволення політикою їхнього диктатора Путіна. За словами російського історика і політичного аналітика Валерія Солов'я, репутація російського президента як везучого "пацана" розсипалася.

Тим часом, лідер Чечні Рамзан Кадиров і глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин фактично створили паралельні армії і регулярно медійно атакують друга Путіна, очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу.

Також дедалі частіше з'являється інформація про те, що стан здоров'я Путіна "різко погіршується". За словами Солов'я, глава Кремля страждає від низки критичних захворювань, включаючи рак і шизоафективний розлад. Сам диктатор, очевидно, намагається продемонструвати, що він здоровий, пильний і тримає все під контролем, тому останнім часом почав частіше вилізати зі свого бункера й з'являтися на публіці.

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