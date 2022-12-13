Ця прес-конференція скасована вперше за 10 років.

У Кремлі не проводитимуть в кінці року підсумкової прес-конференції президента РФ Володимира Путіна, щоб не дати проявитися невдоволенню "спеціальною воєнною операцією" в Україні.

Таку думку висловили в свіжому огляді Міноборони Британії. Зокрема, в огляді зазначається, що Кремль підтвердив, що Путін не даватиме таку прес-конференцію вперше за 10 років. В британській розвідці наголосили на важливості цієї прес-конференції, оскільки вона утвердилася як помітна публічна подія у графіку глави Кремля, під час якої він показував нібито відкритість.

"Хоча запитання для прес-конференції перевіряються, скасування події, схоже, пов’язане зі зростаючою стурбованістю щодо поширення у РФ антивоєнних настроїв. У Кремлі, можливо, дуже побоюються того, що будь-яка подія за участі Путіна може спровокувати несанкціоновані дискусії про "спеціальну воєнну операцію", – висловили думку в британській розвідці.

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Нагадаємо, 12 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що цього року очільник Кремля не даватиме великої прес-конференці.

Дані про те, що ця конференція може не відбутися з'явилися в середині листопада. Тоді росЗМІ повідомляли, що при прийнятті остаточного рішення щодо проведення заходу буде враховуватися ситуація на війни в Україні.

Втрати та поразки РФ

Кремль, не зважаючи на поразки і значні втрати живої сили, намагається продовжувати повномасштабну війну проти України. При цьому озброєння в РФ стає все менше. Так, ЗМІ повідомили, що Путіну вже доводиться використовувати боєприпаси 40-річної давності.

При цьому 13 грудня захисники України відбили окупантів в районах 16 населених пунктів.

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