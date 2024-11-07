Причиною стали активи РФ, які заморожені в країнах Європи.

Президент України Володимир Зеленський дорікнув Європі на тлі розмов про можливу відмову переможця президентських перегонів в США Дональда Трампа підтримувати Україну.

"Зараз є 300 млрд доларів заморожених російських активів. 300 млрд доларів. Україну вони зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, десь на близько 800 млрд... Заморожених активів на 300 млрд. Усі кажуть: що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас фінансово підтримувати? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю: а можна нам взяти 300 млрд, які належать нам? Можна, ми візьмемо 300 млрд, підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю? Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми будемо самі вирішувати, що будемо з цими грошима робити? Можна, ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші? Можна нам їх віддати", – наголосив Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті.

За його словами, за ці гроші можна було би купити квартири українцям, які втратили житло та змушені були виїхати за кордон.

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"Можна нам просто передати гроші російських вбивць і олігархів, які вже заморожені, дуже конкретні... І не треба зараз казати про Америку. Не треба, усі ці гроші в Європі. Можна просто дивитись на Америку, а бути сильною Європою, приймати сильні рішення? І дати нам ці гроші, а ми їх все-одно залишимо в Європі, бо купимо зброю тут в Європі, в Америці. Також витратимо на своє більш швидке і дешеве виробництво зброї в Україні", – продовжив Зеленський.

Він переконаний, що це рішення до питання, буде хто фінансувати Україну, чи не буде.

Окремо президент України чітко дав зрозуміти, чи має Угорщина право виступати проти надання зброї Україні, коли вона цю зброю ніколи не давала:

"Що стосується допомоги, говорити про військову допомогу зброєю Україні має право та країна, яка це давала. Угорщина допомагала нам гуманітарно... Але давайте бути чесними щодо допомоги зброєю – Угорщина нам не допомагала".

Крім того, Україна не отримала усю допомогу, на яку розраховувала після відповідного голосування у Конгресі США. Не були отримані всі пакети підтримки, а надходження допомоги було розтягнуто у часі.

До того ж, Україна не могла використовувати усю зброю, яка знаходилась на території України, аби бити по ворогу. Були обмеження на застосування озброєння по російським військовим і нафтовим цілям.

"Що стосується санкцій? Я сьогодні розмовляв з партнерами на саміті і наводив приклад тіньового флоту Російської Федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО, і російський тіньовий флот заробляє 11-12 млрд доларів на місяць. Множимо на 12 місяців, а потім ще 12 місяців і всі ці гроші порівняйте з тим, скільки Україна отримала допомоги... Але тільки один тіньовий флот Російської Федерації, на який не були накладені санкції, заробив за майже 3 роки війни більше, ніж вся допомога усього світу для України у цій війні. Тільки цей флот", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що санкції не повністю спрацювали проти російської банківської системи, бо не усі банки РФ потрапили під санкції. Крім того, не на всі російські енергоресурси накладені санкції, і саме тому не спрацювало зниження ціни на енергоресурси РФ.

Допомога Україні: інші новини

Південна Корея готова змінити позицію щодо постачання зброї в Україну. Країна не постачає озброєння країнам, що воюють. Але президент Республіки Корея Юн Сок Йоль заявив, що Сеул "не виключає" прямого постачання зброї в Україну.

Тим часом адміністрація Байдена після перемоги на виборах Дональда Трампа готується надати Україні допомогу на 6 млрд доларів. Зробити це хочуть до інавгурації Трампа в січні 2025 року.

Щодо заморожених активів РФ, то в жовтні 2024 року країни Великої сімки досягли угоди про надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку.

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