Наразі російська сторона відмовляється від пропозицій України щодо прямих контактів.

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, але Москва наразі відмовляється.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в коментарі Handelsblatt.

Як зазначив дипломат, Зеленський "у будь-який час готовий також вести прямі переговори з президентом Путіним", але Москва не відкидає "протягнуту Києвом руку".

Мельник додав, що для України вкрай важливими стануть зусилля канцлера ФРН Олафа Шольца щодо відновлення нормандського формату щодо війни на Донбасі.

Посол вкотре закликав уряд Німеччини переосмислити позицію в питанні постачання зброї та зазначив, що Україна "невпинно переконуватиме федеральний уряд і опозицію поставити оборонну зброю".

Читайте такожЗеленський повинен зустрітись з Путіним заради повернення окупованих територій - опитуванняЯк повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що єдиним виходом у питанні звільнення кримських політв’язнів є прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

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