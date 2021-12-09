Президент запропонував вивести з-під дії цього закону відносини, що виникають, зокрема, під час застосування законодавства про нацбезпеку й оборону.

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон "Про адміністративну процедуру" (№ 3475), який народні депутати ухвалили у листопаді.

Про це повідомляє прес-служба Офіс президента.

Зокрема, у своїх пропозиціях глава держави звернув увагу на необхідність уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ у дусі визначеної Конституцією України демократичної та правової держави, забезпечення належного захисту прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина.

Водночас президент наголосив на необхідності врегулювати адміністративну процедуру з дотриманням належного балансу інтересів людини, суспільства та обов'язків держави. Тож Зеленський запропонував вивести з-під дії цього закону відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні.

Читайте такожПереговори Зеленського та Байдена: названо орієнтовний часКрім того, президент звернув увагу на необхідності запровадження максимально виваженого механізму набрання чинності цим законом, що забезпечить належний рівень реалізації особами своїх прав згідно з принципами адміністративної процедури.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону "Про адміністративну процедуру" розроблено з метою забезпечення ефективного та якісного рівня законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою.

У законопроекті визначається статус адміністративного органу, склад та статус учасників адміністративного провадження (адресат, заявник, оскаржувач, особа, проти якої або стосовно якої адміністративним органом ініційовано адміністративне провадження, зацікавлена особа) та осіб, які сприяють розгляду адміністративної справи (свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі), їх права та обов’язки.

Нагадаємо, парламент 16 листопада прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про адмінпроцедуру (№3475).

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Автор: Віталій Саєнко