Президент України переконаний, що посилена співпраця Москви і Мінська чинитиме тиск на Київ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що проект "союзної держави" між Росією та Білоруссю в разі його реалізації стане для України справжньою загрозою.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає 24 канал.

За його словами, фактичне об'єднання двох держав інтегрує оборонне співробітництво і чинитиме серйозний тиск на Україну.

"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють один з одним. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - переконаний президент.

Він також зазначив, що створення "справжньої союзної держави" Росії та Білорусі – це очевидна загроза для України.

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Союзна держава - конфедеративний союз Російської Федерації і Республіки Білорусь з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором.

Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписаний 8 грудня 1999 в Москві. Він набув чинності 26 січня 2000 року після обміну ратифікаційними грамотами між тодішніми в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.

Наприкінці 2019 року була затверджена Дорожня карта більш поглибленої інтеграції Білорусі у складі Союзної держави. На шляху завершення утворення Союзної держави як реальної державної освіти стала позиція Лукашенка, який не хоче втрачати свою владу внаслідок ліквідації Білорусі в рамках Союзної держави.

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Автор: Юрій Годован