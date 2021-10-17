Президент України заперечив, що Росія якось натякала або прямо пропонувала дати Медведчуку спокій в обмін на якісь поступки.

Україна могла обміняти у Росії нардепа Віктора Медведчука на інших українців, якби він мав російське громадянство.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV.

За його словами, Медведчук наразі є громадянином України й стосовно нього застосовується українське законодавство.

"З іншого боку, якщо, наприклад, Росія підтвердила б, що у пана Медведчука є російське громадянство, наприклад, скажімо так, цілком можливо, то тоді ми б із задоволенням, після цього підтвердження, або хоча б натяку, розглянули б можливості обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні", - сказав Зеленський.

Також Зеленський заперечив, що Росія якось натякала або прямо пропонувала дати Медведчуку спокій в обмін на якісь поступки.

Справи проти Медведчука

В Україні Медведчуку 8 жовтня оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. У цій справі йому обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Раніше, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку і депутату від "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в державній зраді й у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

У цій справі Медведчуку обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Козак перебуває за межами України.

Автор: Олександр Топчій