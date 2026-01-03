Зеленський анонсував ротацію всіх силовиків на тлі чуток про відставку Малюка

Президент прокоментував хвилю кадрових перестановок у вищому керівництві країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто бере під контроль повне перезавантаження керівного складу у сфері безпеки та оборони. За його словами, він має бути впевнений у працездатності кожної структури, перш ніж країна перейде до реалізації нових оборонних або дипломатичних стратегій.

Коментуючи резонансні заяви топ-військових, які закликають зберегти Василя Малюка на посаді голови СБУ, він наголосив, що йдеться не про прості звільнення, а про глибоко продуману ротацію. Пріоритетом номер один залишається закінчення війни, але держава зобов'язана бути готовою і до негативного сценарію, за якого Росія заблокує дипломатичний шлях.

"Я всіх поважаю, але буду проводити ті ротації, які я вирішив зробити", - наголосив він на брифінгу за підсумками зустрічі з радниками з національної безпеки держав - членів "Коаліції охочих". Також президент України зазначив, що після того, як пройде перезавантаження оборонного сектору, зміни будуть потрібні і в Збройних силах України.

Зеленський заявив, що в України є два шляхи. "Другий шлях залежить виключно від наших партнерів, а не тільки від Росії. Є перший шлях, не такий болючий, мирний, дипломатичний шлях, і він №1 для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну. Дипломатія, сьогодні ви її бачите, ми це робимо. Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент Росія, якщо все це заблокує, і я сказав, залежить і від партнерів, якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях - захищатися. І ось у цей момент потрібні будуть свіжі сили", - заявив глава держави.

Щодо ротаційних кроків, які зачепили, зокрема, Буданова, Федорова, Кислицю та Шмигаля, то президент зауважив, що посилює переговорну команду і визначає стратегію розвитку подій в Україні.

"Пріоритет номер один - закінчення війни. Номер два - бути готовими до відповідних негативних кроків з боку Росії, до неготовності закінчити війну. Чекати півроку ще й думати "А може вдасться, а може, не вдасться". Я не хочу і не буду. У мене не було багато часу, і я багато про це думав", - підкреслив Зеленський.

Також президент заявив, що на сьогодні заміна головнокомандувача ЗСУ Сирського не розглядається.

Останні ротації в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що призначення Буданова главою ОП може допомогти Україні в переговорах з РФ і США. Завдяки своїй колишній посаді глави військової розвідки, він є одним з українських керівників, найкраще знайомих з ворогом.

Крім того, ми також раніше повідомляли, що Зеленський анонсував призначення нових голів ОДА в 5 областях. За його словами, коло кандидатур визначено, і вже в неділю буде ухвалено рішення.

