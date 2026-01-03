Відставка голови СБУ Малюка обговорюється і, якщо вона буде, в Кремлі святкуватимуть, - джерело

Наразі у владних колах йде обговорення можливої відставки Малюка, але остаточного рішення немає.

Голову СБУ Василя Малюка можуть звільнити з цієї посади, але його відставка негативно вплине на обороноздатність країни.

Про це повідомили ТСН джерела у владних колах. "Спроби зняти Малюка із посади справді є, але зараз нічого не вирішено, йде обговорення", - деталізувало джерело.

Обізнане з ситуацією джерело висловило думку, що рішення про відставку Малюка викличе багато запитань, адже під його керівництвом СБУ стала ефективнішою, про що свідчать результати її роботи.

Нагадаємо, на рахунку СБУ операція "Павутина", три підриви Кримського мосту, атаки на нафтопереробні заводи та тіньовий флот РФ, ліквідація ворогів України, результати на фронті.

"Такі унікальні спецоперації дають Україні сильні "карти" за столом перемовин", - зазначило джрело.

І навпаки, за його словами, якщо Малюка буде звільнено, то у Кремлі відкоркують шампанське.

"Звільнення Малюка - це не просто послаблення команди президента. Це підрив обороноздатності країни, яка воює", - сказало джерело.

Василь Малюк: новини

Нещодавно голова СБУ відзвітував про результати роботи у 2025 році та зазначив, що головним бажанням українців є справедливий мир.

Раніше Малюк розповідав, що з початку 2025 року Сили оборони України завдали майже 160 успішних уражень обʼєктів нафтовидобутку та нафтопереробки на території РФ.

