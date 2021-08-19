У липні Путін написав статтю, де намагався довести, що росіяни і українці - один народ.

Президент України Володимир Зеленський вважає президента РФ Володимира Путіна "ірраціональним" і "дуже емоційним" лідером.

Як повідомляє The Washington Post, такі характеристики Путіна Зеленський назвав в інтерв'ю журналістам низки ЗМІ.

"Він занадто емоційний, коли мова заходить про Україну", - пояснив президент України.

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Нагадаємо, в липні Путін написав статтю "Про історичну єдність росіян і українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "об'єднує" мова і православна віра.

Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через"заперечення її минулого". Президент РФ звинувачує Україну в "насильницькій асиміляції" росіян.

Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України і РФ.

Раніше Путін накинувся з критикою на Україну через законопроект Володимира Зеленського про корінні народи. Крім іншого, він назвав Україну "породженням радянського періоду" і порівняв її з нацистською Німеччиною.

Автор: Дмитро Захаров