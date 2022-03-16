Українці вшановують загиблих у війні проти російських окупантів.

Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для пам'яті всіх українців, загиблих у нашій вітчизняній війні.

Тепер щодня о 9.00 згадуватимуть українців, які віддали своє життя за вільну Україну у боротьбі з російськими загарбниками.

Про це він сказав у відеозверненні 16 березня.

"Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя, всіх воювали, всіх військових і всіх цивільних, дорослих і дітей. Всіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну", - сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що на переговорах української делегації з представниками РФ звучать більш реалістичні позиції, але для того, щоб рішення були на користь України, потрібен ще час.

У свою чергу член делегації України в переговорах з Росією, радник глави ВП Михайло Подоляк уточнив, що Україна вимагає особливий варіант нейтралітету з юридично вивіреними і не протокольними гарантіями безпеки.