Помилувані особи, які не вчиняли тяжких злочинів.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України.

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

За ініціативою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Комісія при президентові України у питаннях помилування рекомендувала главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового. Як зазначили у прес-службі, Зеленський підтримав пропозицію Комісії та підписав указ про помилування цих засуджених.

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За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

За словами голови Комісії у питаннях помилування Андрія Готи, під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Гота зауважив, що помилування, зокрема, не стосується справ стосовно військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння, та стосовно засуджених за вбивство.

Голова Комісії зазначив, що зі звільненими від покарання особами спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися.

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Автор: Світлана Закелова