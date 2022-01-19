Основна увага під час телефонної розмови була приділена дипломатичним зусиллям, спрямованим на деескалацію безпекової ситуації навколо України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та висловив сподівання на посилення підтримки з боку НАТО для зміцнення обороноздатності України.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

За словами президента, вони обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля для стабільності у Європі, а також обговорили підготовку до червневого саміту НАТО й можливу участь у ньому України.

"Політика відкритих дверей залишається незмінною", - наголосив глава держави.

Водночас, як зазначається на сайті президента, основна увага під час розмови була приділена дипломатичним зусиллям, спрямованим на деескалацію безпекової ситуації навколо України.

Читайте такожГенсек НАТО дав обіцянку Зеленському щодо діалогу з РосієюЗеленський висловив сподівання на посилення практичної підтримки з боку Альянсу та його країн-членів у зміцненні обороноздатності України та спроможностей держави протидіяти сучасним загрозам, зокрема кібератакам.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що США нададуть Україні додаткові $300 мільйонів допомоги.

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